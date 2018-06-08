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Им еще и платят?! Стали известны суммы премиальных сборной РФ по футболу

1.3тЧитать новость на украинском

Доход игроков сборной России по футболу с момента прихода в качестве главного тренера Станислава Черчесова составил 2,745 миллиона евро, не взирая на ужасную игру команды.

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Черчесов стал у руля национальной команды летом 2016 года. Под его началом российские сборники сыграли 18 контрольных матчей (пять побед, шесть ничьих и семь поражений).

Так, за победу футболисты получают 15 тысяч евро, за ничью 7,5 тысяч. За поражение футболисты, к счастью, не получают ничего. Премируются только те игроки, которые попадают в заявку на тот или иной матч.

По имеющейся информации, на время домашнего мундиаля схема премирования останется прежней. Плюс к ней добавится бонусная часть.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России накануне ЧМ пробила дно, установив сразу несколькоантирекордов.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Персона
Станислав Черчесов
Место
Россия
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