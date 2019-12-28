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28 декабря • обновлено в 14:42
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"Сколько можно": известный футболист потребовал от Украины "прекратить воевать"

1.2т
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Известный украинский футболист Алексей Дитятьев обратился с пожеланиями скорейшего завершения войны на востоке Украины.

"Хочу пожелать мира над головой. Хочу пожелать здоровья. Нам больше нам ничего не надо. Каждый человек может все сделать. Руки, ноги есть работать. Главное, чтобы было здоровье и мир в стране. Потому что сколько можно уже. Это ненормально — у XXI веке воевать. Пусть даже с теми, кто на это заслуживает", — сказал 31-летний защитник польской "Краковии" на Youtube-канале Espreso.TV.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дитятьев, ранее выступавший за "Олимпик", "Ворсклу" и "Полтаву", высказался о выступлении в чемпионате России.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Алексей Дитятьев
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