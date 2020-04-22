"Сколько грязи вылилось": Пятов встал на защиту Ракицкого

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов встал на защиту своего бывшего партнера по клубу Ярослава Ракицкого, который вызвал негодование фанатов из-за перехода в "Зенит".

"Я считаю, что "Шахтер" сильнее "Зенита", но это мое мнение. Это его выбор, он так решил. Я его всегда буду поддерживать. Понятно, сколько грязи на него вылилось, но это его мнение", – сказал Пятов в интервью ведущему программы "Профутбол" Игорю Цыганыку.

Андрей Пятов Sport.ua

Напомним, что Ракицкий выступал за "горняков" на протяжении 12 лет. Зимой 2019 года он перешел в питерский клуб, где является твердым игроком основы. В нынешнем сезоне он провел 21 матч в российской Премьер-лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.