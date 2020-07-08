Семин обвинил Кикнадзе в подлом поступке

Бывший тренер киевского "Динамо" и московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, как себя вёл в преддверии его отставки генеральный директор "железнодорожников" Василий Кикнадзе.

В мае совет директоров "Локо" решил не продлевать контракт с Семиным и назначил вместо него серба Марко Николича.

"Всё, что говорит Кикнадзе, иной раз нужно так… Наполовину. Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал их против тренера", – объяснил ситуацию 73-летний специалист в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".

Ранее известный украинский агент Дмитрий Селюк жестко раскритиковал решение руководства "Локомотива" выгнать Семина.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно появились слухи о назначении Юрий Павловича главным тренером киевского "Динамо".

Позже Семин заявил, что не считает корректным комментировать информацию о своем возвращении в киевское "Динамо", пока у команды есть тренер в лице Алексея Михайличенко.