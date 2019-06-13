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/Новости футбола

"Сказали в ответ пару ласковых": лидер сборной Украины U-20 рассказал о подлости итальянцев

4.2тЧитать материал на украинском

Защитник молодежной сборной Украины по футболу Ефим Конопля признался, что игроки итальянской команды грязно вели себя на протяжении полуфинала чемпионата мира.

Представитель донецкого "Шахтера" отметил, что именно по этой причине после финального свистка на поле возникла потасовка.

"Когда итальянцы забили мяч, они побежали радоваться к нашей скамейке. Понятно, что после финального свистка кто-то из наших запасных сказал им в ответ пару ласковых… Все говорят о принципах Fair Play и Respect, но со стороны соперников я их не увидел. Собственно, к такой – грязной – их игре ми были готовы. Знали, что они будут провоцировать. Ребята говорят, что кто-то из итальянцев плевался – жаль, судьи этого не видели", – сказал Конопля в комментарии "Футбольному клубу".

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ФФУ опозорилась с украинским анонсом финала ЧМ U-20

Ефим Конопля

Ефим Конопля

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины U-20 обыграла Италию в полуфинале чемпионата мира-2019. При этом арбитр встречи на последней минуте после просмотра видеоповтора отменил гол итальянцев, чем вызвал настоящую истерику у лидеров команды.

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Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Такие же скоты, как и Кaцапы! Только итальянцы!
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Nikola Igor
Nikola Igor
Махал Махалыч!!! Согласен полностью!!!
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