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"Сказали, что "Динамо" мы не подходим": чемпион мира U-20 рассказал о карьере

1.8тЧитать материал на украинском

Один из героев чемпионата мира в составе молодежной сборной Украины по футболу Сергей Булеца заявил, что тренеры киевского "Динамо" не видят его в составе команды.

По словам полузащитника, забившего на триумфальном для "желто-синих" турнире два гола, аренда в "Днепр-1" станет для него хорошим шансом во взрослом футболе.

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Сергей Булеца

Сергей Булеца

"У нас молодым ребятам не дают шанса показать себя в первой команде. И это плохо. Тренерам мы не подходим, нам так сказали. Это их выбор. Аренда в СК "Днепр-1" – хороший шанс расти как футболисту. Практика всегда важна. Хочу стать топ-игроком. А для этого нужно работать", – цитирует Булецу Футбол 24.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили не исключил смены гражданства.

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Теги
ФК Динамо КиевМолодежная сборная Украины по футболу
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