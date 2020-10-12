Скауты "Милана" следили за лидером сборной Украины на матчах с Францией и Германией

Скауты "Милана" просматривали защитника сборной Украины и киевского "Динамо" Виталия Миколенко в последних матчах национальной команды против Франции (1:7) и Германии (1:2).

Как сообщает издание Calciomercato, наш соотечественник заинтересовал итальянский клуб благодаря умению сыграть как слева, так и в центре обороны, а также за счет сочетания физических данных и техники. "Динамо" оценивает своего футболиста в 12 миллионов евро.

Напомним, что в товарищеском матче с Францией Миколенко вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве, а в поединке Лиги наций против Германии защитник провел на поле все 90 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее он продлил контракт с киевским "Динамо", подписав соглашение до 2025 года.