Скандалы с судейством в УПЛ: обзор спортивных СМИ

Соревновательная часть футбольного года завершилась, но украинские СМИ пока итоги особо не подводят – хватает резонансной "текучки": жеребьевка еврокубков, новая порция скандалов от ФФУ/УАФ...

БЛАГОСКЛОННЫЙ ЖРЕБИЙ

Главное событие недели – жеребьевка еврокубков. В понедельник своих соперников узнали "Динамо" и "Шахтер", которые будут представлять Украину в плей-офф Лиги Европы. Киевлянам попался бельгийский "Брюгге", горнякам – "Маккаби" из Тель-Авива.

В целом украинские СМИ положительно восприняли итоги жребия – с одним, правда, важным отличием. По общему мнению, "Шахтеру" попался откровенно проходной оппонент, а вот соперника "Динамо" можно назвать оптимальным лишь на фоне других потенциальных вариантов, тогда как сам по себе "Брюгге" – очень опасный противник.

"Обидвом шалено пощастило... "Динамо" могли випасти справжні гранди на кшталт "Тоттенхема", "Манчестер Юнайтед" і так далі. "Брюгге" за рік особливо сильнішим не стало, а от "Динамо" точно додало в організації гри, та й тренер у киян тепер набагато сильніший. Погано, що перший матч команда Луческу зіграє вдома, але так визначив не жереб, а статус "несіяного" клубу. "Шахтарю" пощастило набагато більше в плані сили суперника. Так, гірники перебували серед сіяних команд, але ізраїльський "Маккабі" (Тель-Авів) все одно можна вважати подарунком долі. Ця команда посіла друге місце у групі Ліги Європи з "Вільярреалом", "Карабахом" та "Сівасспором", тож виступила, фактично, на межі власних можливостей. Так чи інакше, "Шахтарю" треба проходити на сто відсотків, а в "Динамо" на це цілком робочі шанси", – отмечает обозреватель Игорь Цвик (sportanalytic.com, 14.12.20).

В общем, СМИ и эксперты единогласны во мнении, что "Шахтер" просто обязан проходить дальше с учетом уровня его соперника.

"Шахтеру" однозначно попался лучший вариант, чем "Динамо". Израильский футбол сегодня хоть и прогрессирует, но все равно он не настолько конкурентный с той же Бельгией или Нидерландами. В то же время "Маккаби" – команда достаточно амбициозная, там играют немало легионеров. Но, повторюсь, для "Шахтера" она достаточно проходимая, лучше жребия на данном этапе быть не могло", – говорит экс-игрок сборной Украины Иван Гецко (footboom.com, 14.12.20).

Что касается "Динамо", то киевлянам в лучшем случае дают равные шансы с соперником, который в последние годы стабильно прогрессировал и набирался опыта в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Первая реакция – вздох облегчения. В соперники "Динамо" выпал не лидер чемпионата Англии "Тоттенхэм", или его конкуренты в АПЛ "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Лестер", не первая и третья команды Италии "Милан" и "Наполи", и не неожиданный лидер Бундеслиги "Байер" Леверкузен. А всего лишь "Брюгге". Однако не все так просто. По своему статусу "Брюгге" не уступает "Динамо", а в самой Бельгии более чем довольны жребием 1/16 Лиги Европы. "Брюгге" в трех сезонах подряд занимает третье место в групповом раунде Лиги чемпионов. В прошлом сезоне бельгийский чемпион запомнился ничьей на "Сантьяго Бернабеу" с "Реалом". В этом сезоне "Брюгге" не хватило совсем немного, чтобы выйти в плей-офф. В матче последнего тура против "Лацио" "Брюгге" играл вдесятером с первого тайма из-за удаления Соболя, отыгрался во втором тайме, и в самом конце матча не реализовал голевой момент, который мог бы их вывести в плей-офф", – пишет журналист Борис Сорокин (ua-football.com, 15.12.20).

Президент "Динамо" Игорь Суркис также оценил результаты жеребьевки со сдержанным оптимизмом.

"Учитывая, что мы были несеянными при жеребьевке и то, что изначально было известно о первом матче дома, мы получили нормального соперника. Очень хочется, чтобы ко времени домашнего матча против "Брюгге" на стадион вернулись наши болельщики. При них совсем другое настроение у команды, совсем другая эмоциональная составляющая самой игры", – заявил он (fcdynamo.kiev.ua, 15.12.20).

Игорь Суркис подчеркнул, что "Брюгге" – очень серьезный оппонент, который дважды обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов и дважды сыграл вничью с "Лацио".

"Их второй матч против римлян я смотрел, бельгийцы даже в меньшинстве были близки к победе, – добавил он. – Но у нас есть свои козыри. Я очень надеюсь, что Мистер сумеет подготовить команду к этому противостоянию. Единственное преимущество соперника, которое мы не сможем нейтрализовать, это игровая практика. В Бельгии чемпионат после паузы возобновляется в середине января, а значит, что "Брюгге" подойдет к матчу с "Динамо", имея игровую практику" (fcdynamo.kiev.ua, 15.12.20).

Президент "Динамо" также выразил надежду, что обе украинские команды пройдут в Лиге Европы как можно дальше и наберут достаточное количество очков в рейтинг страны, чтобы не беспокоиться за прямую путевку в Лигу чемпионов для победителя УПЛ.

ГЛАВНОЕ ИНТЕРВЬЮ НЕДЕЛИ

Следует отметить, что беседа Игоря Суркиса с официальным сайтом "Динамо" стала, без сомнения, наиболее резонансным интервью прошлой недели. Президент киевского клуба высказался по многим актуальным вопросам – касающихся не только выступлений бело-синих, но и ситуации в украинском футболе в целом.

В частности, Игорь Суркис подчеркнул, насколько важным для развития молодой команды Мирчи Луческу было участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Наши игроки получили бесценный опыт, как мотивационный, так и тактический. Ознакомились с разными моделями ведения игры, сразились с топ-соперниками и теперь будут лучше понимать, какому уровню они должны соответствовать. Луческу – отличный мотиватор, он не делит турниры на главные и второстепенные. У него на все матчи команда настраивается запредельно", – сказал он (fcdynamo.kiev.ua, 15.12.20).

Относительно дальнейшей трансферной политики клуба Игорь Суркис отметил следующее:

"Мирча Луческу сказал очень точную и правильную фразу: "Если хотите результатов прямо сейчас, то надо усиливать команду. Если готовы подождать, то ждать придется год". Но так устроены люди, и руководство клуба, и болельщики, что все хотят результат здесь и сейчас. Поэтому мы сошлись на том, что те позиции, которые нуждаются в усилении, мы будем усиливать. Работа в данном направлении ведется, активно задействована селекционная служба и мы приложим все силы, чтобы наша команда вышла на новый качественный уровень. Но сразу хочу сказать, что приобретать игроков для количества мы точно не будем. У нас много талантливой молодежи и нет смысла брать футболистов, которые прямо сейчас не сделают "Динамо" лучше" (fcdynamo.kiev.ua, 15.12.20).

Помимо прочего, Игорь Суркис много внимания уделил судейской теме – на свежем примере недавнего матча "Динамо" против "Колоса", просто-напросто испорченного непоследовательным арбитражем и совершенно не эффективным использованием системы VAR.

"Судьи могут ошибаться, это часть футбола. Но судейство должно быть последовательным и невозможно в одном и том же матче за одинаковые нарушения давать разные наказания! Если арбитр решил, что Шепелев заслуживал красной карточки, то за такой же фол на Шапаренко он еще до перерыва должен был удалить Селезнева! Это же аналогичные ситуации. Я долго молчал, но теперь это уже просто невозможно. Внедрение VAR дало украинским арбитрам новые возможности. Например, они смотрят повторы, когда им вздумается, а похожие ситуации в пользу другой команды даже не пересматривают", – возмутился президент "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua, 15.12.20).

По мнению Игоря Суркиса, арбитраж в отдельных матчах "Динамо" иначе как беспределом назвать невозможно.

"Нам не нужна помощь арбитров, мы хотим одного – последовательного и честного судейства. Такого, которое бы позволяло командам играть в футбол, а не весь матч разбираться с судьями или пересматривать повторы. И постоянно какие-то ошибки и непонятные решения", – подчеркнул он (fcdynamo.kiev.ua, 15.12.20).

Президент "Динамо" обратился к руководству судейского корпуса с требованием эффективно использовать зимний перерыв и провести надлежащую работу с арбитрами, чтобы они прибавили в профессионализме и правильности принятий решений.

В то же время Игорь Суркис прекрасно понимает, что весь судейский корпус испытывает огромное давление со стороны верхушки Дома футбола, для которой, судя по всему, борьба с киевским "Динамо" – дело первостепенной важности (конечно, если не считать разворовывание средств – как бюджетных, так и футбольной семьи).

"В Ассоциации футбола должны понимать, что отношение ко всем клубам должно быть одинаковым. Дайте нам честные и конкурентные условия, и не надо никого тащить за уши к чемпионству. Президенты клубов вкладывают в футбол миллионы долларов, развивают инфраструктуру, дают рабочие места, содержат академии, детские и молодежные составы, а потом вынуждены наблюдать, как их команды убивают и издеваются над самой сутью игры. Просто дайте нам и нашим соперникам возможность честно играть в футбол!" – резюмировал Игорь Суркис (fcdynamo.kiev.ua, 15.12.20).

VARВАРСТВО ПО-УКРАИНСКИ

Игорь Суркис недаром столько внимания уделил вопросам арбитража и использования VAR. В среду кубковый матч "Десны" с "Зарей", завершавший футбольную программу 2020 года в Украине, снова не обошелся без судейского скандала.

Удаление луганчанина Владлена Юрченко своеобразно подытожило тему, которая уже изрядно набила оскомину: арбитр с помощью VAR принял решение, которое просто не укладывается в голове.

"Владлен Юрченко зачепив Владислава Огірю у боротьбі за м’яч, а Денис Шурман показав півзахиснику "Зорі" жовту картку за небезпечну гру, – описывает события на поле в том моменте Footballhub.com.ua (16.12.20). – Епізод виглядав дивно тільки через те, що гравець "Десни" присів і нахилився до м’яча, який навряд підходив для боротьби головою. Юрченко такому рішенню арбітра здивувався, але це були лише квіточки. Відеоасистент зустрічі Віктор Копієвський, мабуть, дивився якийсь фільм жахів, а не цей епізод, тому злякався і покликав Шурмана переглянути відеоповтор. Головний арбітр роздивився дії всіх учасників епізоду і, надихнувшись цирковими рухами Ігоря Пасхала у скандальному матчі "Динамо" – "Колос", скасував жовту та показав Юрченку червону картку".

"Это беспредел! Обезьянам нельзя давать автомат, так и нашим судьям нельзя смотреть VAR. Там простой стык, он лез головой, а я играл ногой. Куда мне ее можно было убрать? Я не могу понять, почему судьи ищут момент для удаления в каждой игре?" – эмоционально прокомментировал ситуацию без вины виноватый Юрченко ("Футбол 1/2/3", 16.12.20).

Свое отношение к очередной безобразной работе рефери высказали и авторитетные эксперты.

"Удаление Юрченко – тупое решение безграмотного арбитра. Юрченко принимал мяч, тот отскочил от груди на небольшое расстояние и Владлен мягко, снизу вверх сыграл в мяч. Это движение по инерции. Он не играл прямой ногой в лицо, травмы не нанес. Смотришь и думаешь: до чего футбол довели? Такие моменты гробят футбол", – заявил бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек (1927.kiev.ua, 16.12.20).

По мнению Шебека, одна из главных причин постоянных скандалов – протекционизм в судейском корпусе, процветающий с подачи Комитета арбитров ФФУ/УАФ.

Политика странных ротаций арбитров между дивизионами и "правильных" назначений привела к тому, что уровень квалификации судей УПЛ катастрофически упал. Мало того, что обслуживать матчи элитных команд доверяют откровенно слабым арбитрам, так они еще и не чувствуют ответственности за свои грубейшие ошибки, понимают, какие решения не принимали бы – все равно будут дальше судить.

И эту когорту скороспелок не спасают даже высокие футбольные технологии. Даже хуже – эти технологии в последнее время ими используются чаще во вред игре и спортивному принципу.

"VAR примерно в 7 из 10 моментов вредит нашему футболу. Тот же Пасхал в матче "Динамо" – "Десна" такое начудил – ни в какие ворота не лезет. Забери у Монзуль VAR – она не сможет судить. Где действительно нужно смотреть видеоповтор – они не смотрят. Пока VAR практически всегда, вредит нашему футболу. УАФ отмалчивается, закрывает на это глаза", – добавил Шебек (1927.kiev.ua, 16.12.20).

"Не вижу ни одного пункта правил, который квалифицировал бы этот эпизод как удаление для Юрченко. Да, был контакт ноги Юрченко с головой Огири, но это штрафной удар и желтая – не больше... Опять приходится констатировать, что ВАР заставляет наших арбитров принимать не футбольные решения... Мы уже с коллегами смеемся, что в 99 процентах подобных случаев наши судьи после просмотра повтора удаляют футболистов", – согласен бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар (ua-football.com, 16.12.20).

"Удаление Юрченко, иначе, как издевательством над футболом и не назовешь. Я такие участившиеся неадекватные решения отечественных арбитров объясняю тем, что почти все они раньше не играли в футбол, видели его разве что по телевизору, не чувствуют дух борьбы на футбольном поле, не осознают, что своими дилетантскими решениями сводят на нет тяжелый труд игроков, тренеров", – добавил Ступар в другом интервью (meta-ratings.com.ua, 16.12.20).

Главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков тоже совершенно не видит логики в действиях судей.

"С наших арбитров категорически нельзя снимать ответственность последнего решения – они и без того ее страшатся, как черти ладана, но в присутствии ВАР вообще начинают вести себя, словно бандерлоги перед Каа. Причем я могу гарантировать: глава судейского комитета Лучано Лучи, к которому риторически и безнадежно взывают после каждого такого случая, тихо сходит с ума. Он тоже пытается понять, что творят его подопечные, превращая простую игру в многозначную картину бесконечных уклончивых толкований и многозначительных умолчаний, но, боюсь, ответ не подлежит публикации в виду выразительно и наших, и итальянского языка", – написал Франков ("Футбол", 17.12.20).

Действия украинских арбитров – яркий пример того, как даже столь прогрессивную и потенциально очень полезную технологию можно использовать совершенно извращенно. Да и помимо VAR к работе рефери огромное количество вопросов. И не до конца понятно, в чем проблема – то ли наши судьи слишком буквально все воспринимают, то ли остались где-то в прошлом веке. Либо же – что хуже всего – они предвзяты или коррумпированы.

В таком случае стоит напомнить им, что они рискуют держать ответ не только перед футбольной общественностью, но и правоохранительными органами. Как подтверждение – сообщение от известного журналиста Константина Андриюка об уголовном производстве в отношении коррупции в судейском корпусе ФФУ/УАФ.

Вот что он написал на своей страничке в Facebook:

"Я відправив запит в ДСР і дістав відповідь: - Так, триває розслідування! - Так слідчі дії це наразі таємниця! - Але найголовніше і ДСР це ПІДТВЕРДИВ – кримінальну справу відкрито. А далі я вже сам поцікавився по своїх джерелах. І з’ясувалося, що: - кожного дня допитуються фігуранти кримінального провадження; - деякі з них, поступово пригадують свої вчинки, пов’язані з корупційниими діями; - результати ДСР надасть в комітет етики та чесної гри УАФ та комітет арбітрів, для прийняття ними відповідного рішення" (ua-football.com, 18.12.20).

Остается надеяться, что в конце концов украинские арбитры осознают всю степень своей ответственности – как перед участниками чемпионата Украины, так и перед болельщиками, которые хотят видеть честную спортивную борьбу на футбольном поле, исход которой зависит исключительно от таланта игроков и их технико-тактической, функциональной и психологической подготовки, а не от настроения людей со свистком.

Поэтому и самим судьям, и их руководителям стоит внимательно прислушаться к совету Игоря Суркиса и попытаться с умом воспользоваться зимним межсезоньем, чтобы искоренить грубые ошибки и системные проблемы, которые ставят под угрозу соревновательную чистоту чемпионата.

КТО РАВНЕЕ СРЕДИ РАВНЫХ?

В продолжение темы скандальных и непоследовательных действий ФФУ/УАФ – решение контрольно-дисциплинарного комитета федерации относительно отмены матча в Кропивницком между "Ингульцом" и "Шахтером".

"КДК УАФ встановив вину ФК "Інгулець" (Петрове) у незабезпеченні підготовки футбольного поля для проведення матчу. Як наслідок, відповідно до ч. 6 ст. 10 Регламенту УПЛ ФК "Інгулець" (Петрове) зараховано технічну поразку (0:3), ФК "Шахтар" (Донецьк) — технічну перемогу (3:0). Додатково ФК "Інгулець" (Петрове) зобов'язаний сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 50 тис. грн", – говорится в официальном сообщении КДК (uaf.ua, 17.12.20).

Разумеется, данное решение ФФУ/УАФ полностью устроило "Шахтер" и разочаровало "Ингулец". Президент клуба из Кировоградской области Александр Поворознюк в своей привычной эпатажной манере заявил, что федерация просто пошла на поводу у более сильной стороны.

"Это решение КДК было спланировано уже заранее. Еще тогда было понятно, что "Шахтер" не собирается играть в Кропивницком. Много вопросов, почему еще в восемь вечера за день до матча нам сказали, что "Шахтер" играть не будет. Очень много вопросов. Зачем таким способом "Шахтер" идет к чемпионству? Так он его не завоюет. Боженька не фраер, он все видит, все расставит по своим местам", – сказал Поворознюк (meta-ratings.com.ua, 17.12.20).

В другом интервью он опроверг информацию о том, что "Ингулец" не предпринял надлежащих мер для проведения матча:

"Все, що нам казав делегат матчу, ми виконували. Отже, все лежить на його совісті. Підігрів поля був увімкнений. Приймемо це рішення таким, яким воно є. Але зауважу, що це "Шахтар". Будь-яка інша команда зіграла би з нами. Судитися із "гірниками"? Та ну! Бог не фраєр – він все бачить. Прийде час і все стане на свої місця. Зірки ще зійдуться... За день до матчу я зателефонував генеральному директору "гірників" Сергію Палкіну і кажу йому: "Анатолійовичу, давайте перенесемо цю гру, наприклад, на весну. Також ми готові завтра приїхати і зіграти на НСК "Олімпійський". А він мені відповів, що долю матчу буде вирішувати КДК УАФ, бо ми буцімто вже нічого не можемо зробити. О 13:00 наступного дня повинно прийматися рішення, відбудеться зустріч чи ні, а його вже оголосили о восьмій годині ранку. Про що тут говорити?! Мені ще увечері напередодні поєдинку сказали, що там щось не так. Необхідно переносити матч. "Шахтар" просто не захотів грати на тому газоні. Так, були проблеми, але на газоні не було льоду. Палкін мені сказав, що бразильські гравці "Шахтаря" летять додому і вони не можуть нічого зробити. За добу ми були готові зіграти з "гірниками", а їхні бразильці вже зібралися летіти на батьківщину у відпустку..." (footboom.com, 17.12.20).

Что касается СМИ и экспертов, то их мнения относительно сложившейся ситуации разделились. К примеру, обозреватель Игорь Цвик поддержал позицию КДК.

"Бачимо пряму провину футбольного клубу з села Петрового у тому, що матч не відбувся. Трохи вище ми згадували про форс-мажор, то хіба його не було у цьому випадку? Ні, адже форс-мажором можна вважати ситуацію, коли господар проведення матчу зробив усе від нього залежне, але погодні умови виявилися сильнішими. Як приклад: підігрів був увімкнений, але потужний снігопад буквально завалив усе поле, через що матч проводити не було змоги. У такому випадку має призначатися проведення цього матчу в інші терміни. Але якщо господар матчу і пальцем не поворухнув для забезпечення його проведення, сподіваючись на щасливий випадок, тоді технічна поразка – цілком адекватне покарання", – написал он (sportanalytic.com, 18.12.20).

С другой стороны многие обратили внимание на то, что решение об отмене матча было принято утром, а не за час до стартового свистка, как это предписывает регламент.

Некоторые комментаторы ухватились за формулировку в регламенте, которая гласит, что арбитры должны "не пізніше ніж за 60 хвилин до початку матчу, оглянути футбольне поле, його обладнання та ухвалити рішення про можливість проведення матчу. Рішення, ухвалене арбітром, є остаточним" (upl.ua).

На основании этого, они сделали ложный вывод о том, что процедура не была нарушена, ведь десять часов утра, дескать, это же "не позже, чем 60 минут до начала матча".

Но на самом деле эта норма указывает крайний срок для клуба-хозяина на устранение всех проблем, мешающих проведению матча. Поэтому формально "Ингулец" был лишен тех нескольких часов, за которые теоретически мог успеть подготовить поле надлежащим образом (тем более, если подогрев действительно был включен, как утверждает Александр Поворознюк).

Кроме этого СМИ указали на отсутствие последовательности в действиях и решениях компетентных органов и представителей ФФУ/УАФ. В частности, СМИ напомнили, что в конце 2016-го года погода помешала проведению двух кубковых матчей – между "Полтавой" и "Шахтером", а также между "Нефтяником" и "Динамо".

Тогда ударил мороз, и поля засыпало снегом. Поскольку клубы-хозяева на тот момент выступали в первой лиге, то их арены не были оснащены системой подогрева. В регламенте данный аспект урегулирован не был, и КДК принял решение провести матчи весной.

Но в первую очередь СМИ вспоминали матч 2016 года в Сумах между "Олимпиком" и "Карпатами" – куда более показательный применимо к ситуации с несостоявшейся встречей "Ингульца" и "Шахтера". Там тоже подогрев не включили, и в итоге поле стадиона "Юбилейный" сильно промерзло, вследствие чего арбитр принял решение об отмене матча.

"Тогда "Олимпик" стал заложником собственных договоренностей со стадионом, который не обеспечил сервис должного уровня. Хотя при этом руководство клуба знало о проблемах, которые есть на "Юбилейном". И про проблемы с подогревом", – написал бывший пресс-атташе "Олимпика" Олег Барков (ua.tribuna.com, 15.12.20).

Тогда "Карпаты" (как и "Шахтер" в последнем случае) прибыли на матч, понеся серьезные финансовые затраты. А когда матч отменили, львовский клуб требовал засчитать ему техническую победу.

"По сути, инциденты в Кропивницком и Сумах – идентичные", – подчеркнул Барков (ua.tribuna.com, 15.12.20).

Однако тогда КДК принял решение не давать "Олимпику" техническое поражение, а провести матч в другую дату. "Карпаты" подали апелляцию, но проиграли ее.

Такая непоследовательность ФФУ/УАФ в одинаковых ситуациях удивляет очень многих.

"Возникает вопрос, почему КДК в одинаковых ситуациях принял кардинально противоположные решения? Почему аргументы "Олимпика" оказались весомее аргументом "Ингульца"? Имеет ли влияние на решение КДК название команды-соперницы принимающей стороны (четыре года назад – "Карпаты", а сегодня – "Шахтер")?" – спрашивает обозреватель Игорь Семйон (ua-football.com, 18.12.20).

"Без объяснений не остается ничего другого, кроме как констатировать наличие двойных стандартов в работе ведущего органа правосудия УАФ", – констатирует он (ua-football.com, 18.12.20).

Помимо этого известный журналист и видеоблогер Игорь Цыганик напомнил, что буквально несколько недель назад подобная ситуация произошла перед матчем "Заря" – "Днепр-1".

"Поле стадиона также было твердое, как бетон. Почему там было можно, а здесь – нельзя, вопрос к делегату матча", – отметил он (dynamo.kiev.ua, 13.12.20).

В общем, с одной стороны у ФФУ/УАФ формально были основания засчитать техническое поражение "Ингульцу". С другой стороны – раньше федерация в аналогичных ситуациях принимала другие решения. И в понимании большинства вся разница заключается в том, что "другой стороной" в этот раз выступал "Шахтер".

В свою очередь донецкий клуб, который на словах всегда отстаивает спортивный принцип и ратует за то, чтобы все решалось непосредственно на футбольных полях, в этот раз предпочел получить три очка в кабинетах. Хотя с учетом кадровых, финансовых и прочих возможностей вряд ли гранду украинского футбола нужны подобные "подарки" от ФФУ/УАФ. Да и для имиджа клуба подобное использование "права сильного" только во вред...

ПРИВЕТ ОТ ГЕНПРОКУРОРА

А вот на чьем имидже уже пятнышка светлого не найти – так это у руководителей ФФУ/УАФ. СМИ продолжают активно освещать финансовые и прочие злоупотребления в Доме футбола.

На прошлой неделе тема коррупции в федерации футбола вновь оказалась в центре внимания, после того как Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что возьмет под личный контроль расследование возможных преступлений ФФУ/УАФ.

"Следующее уголовное производство, в котором я хочу разобраться и взять под контроль ход следственных действий – дело о возможных преступлениях представителей законодательной и исполнительной власти вместе с должностными лицами Федерации футбола Украины", – сообщила Венедиктова на своей страничке в Facebook (pressing.net.ua, 15.12.20).

Также генпрокурор подчеркнула, что это громкое дело в какой-то момент просто застыло, поэтому она собирается наконец-то "открыть счет" в этом матче против футбольной коррупции.

"В свое время дело было очень громким, сопровождалась журналистскими расследованиями, но по непонятным причинам застыло, как холодец. Мы провели совместное совещание с детективами НАБУ и коллегами из САП с целью определения перспектив и в этом деле. Скажу откровенно, у меня возникло ощущение, что в футбол играли не спортсмены, а правоохранители. Между собой. Поэтому, с сегодняшнего дня я в группе прокуроров. Как только получу материалы дела, определю конкретный план следственных действий, направленный на достижение результата. Верю, что совместными усилиями откроем счет", – говорится в сообщении генпрокурора (pressing.net.ua, 15.12.20).

Теперь, когда за дело лично берется генпрокурор, расследования должны существенно активизироваться.

"Судячи з заяви генпрокурора, оголошення підозр керівництву федерації футболу – питання часу", – приходят к выводу авторы резонансного сюжета (podrobnosti.ua, 17.12.20).