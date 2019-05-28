Скандалы с матчем "Шахтер" – "Динамо": обзор спортивных СМИ

Даже лишенный всякого турнирного смысла, матч "Динамо" и "Шахтера" привлек повышенное внимание. Правда, не столько перипетиями борьбы, сколько скандальным обрамлением.

ПУШЕЧНОЕ МЯСО ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ

Чемпион и вице-чемпион провели последнюю в нынешнем футбольном году очную встречу. На распределение мест в турнирной таблице игра никак не влияла, однако – уже по традиции – прошла в напряженной борьбе и в очередной раз зафиксировала равенство, как по забитым мячам, так и по удалениям: 1:1 в обеих позициях.

Итог шести свиданий лидеров отечественного футбола в сезоне-2018/19 – два выигрыша "Динамо" (в том числе и в дуэли за Суперкубок), одна победа горняков и три ничьи (одна – кубковая, после которой "Шахтер" был точнее в серии пенальти).

Впрочем, в остальном подопечные Паулу Фонсеки и чемпионат провели стабильнее, отстояв титул, и в кубковом розыгрыше, выбив главного конкурента еще в четвертьфинале, довели дело до триумфа – обыграли в решающем поединке коллектив из низшего дивизиона, "Ингулец".

"Считаю, что "Шахтер" по праву завоевал чемпионство в этом году, – прокомментировал итоги внутренних состязаний президент "Динамо" Игорь Суркис в интервью сайту Шурика (Dynamo.kiev.ua, 20.05). – Я сказал ребятам, что мы не проиграли "Шахтеру" в личных встречах, мы проиграли там, где не должны были..."

Трезвая и спокойная оценка динамовского руководителя прозвучала диссонансом на истеричном фоне некоторых экспертами.

Так, Йожеф Сабо, рассуждая о предстоящем матче лидеров, вдруг завел речь о так называемом чемпионском коридоре.

"Думаю, нужно отнестись с уважением к чемпиону, – порекомендовал бывшим одноклубникам 79-летний Сабо. – Мне кажется, если киевляне этого не сделают, они будут подвергнуты критике. В футбольных правилах, конечно, организация чемпионского коридора не прописана, – это всего лишь простое уважение к сопернику" (Zbirna.com, 22.05).

Такую же трактовку уважения к чемпиону предложил другой штатный сотрудник клубного медиа-ресурса "Шахтера", бывший форвард оранжево-черных Виктор Грачев. "Им нужно стремиться к чему-то", – снисходительно оценил он выступление динамовцев в интервью газете "Сегодня". И – развил эту мысль экскурсом в недавнее прошлое.

"При Реброве "Динамо" случайно становилось чемпионом страны, потому что началась война, "Шахтер" уехал, и сложилась такая обстановка, которой воспользовалось "Динамо", – глубокомысленно изрек Грачев в беседе с корреспондентом Максимом Мельником. – После этого все закончилось. Пока "Шахтер" не стабилизировал свою работу, не мог определиться со стадионом, где играть, "Динамо" воспользовалось и стало чемпионом. Хотя это не по делу было" (Segodnya.ua, 20.05).

"То, что "Шахтер" обошел "Динамо" – это могло и раньше произойти, – продолжил донецкий эксперт свою мысль, скатываясь к тону, куда более характерному для подворотни. – "Динамо" считает себя гегемоном украинского футбола и все думают, что это на века. А тут пришел "Шахтер" и сказал: "Ребята, вековых традиций не будет". Есть еще Донбасс, есть еще "Шахтер" и есть еще Донецк. И с этим надо считаться. Если вы не считались до 2000 года, то будьте добры считаться с 2000-го, что теперь у вас есть конкуренция со стороны такой команды, как "Шахтер" Донецк" (Segodnya.ua, 20.05).

Неплохой в прошлом нападающий Грачев в нынешнем качестве востребован исключительно в силу прямолинейности. А журналист Игорь Бурбас, регулярно вбрасывающий в информационное пространство "инсайды" о ситуации в "Динамо", тут же подхватываемые лояльными СМИ, также не остался в стороне от матча.

"Бурбас сообщил, что завтра главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич узнает о своем будущем в команде, – громыхнула новостью в начале недели "Трибуна". – "Дальнейшая судьба Хацкевича не будет определяться в матче с "Шахтером". Она уже определена. И о ней коуч узнает завтра на запланированной с Суркисом и Красниковым встрече", – написал Бурбас. Ранее сообщалось, что "Динамо" с вероятностью 90% не продлит Хацкевича, возможен вариант с иностранным тренером" (Ua.tribuna.com, 21.05).

Уже по горячим следам выяснилось, что президент "Динамо" и вице-президент, отвечающий за селекцию, провели всего лишь плановую встречу в формате один на один, на которой обсуждались возможные трансферы клуба. Однако "сенсация" уже прозвучала и тут же разлетелась стаей "уток".

"Александр Хацкевич еще остается наставником "Динамо". Однако для его возможного ухода с поста главного тренера киевлян по окончании сезона в клубе уже, похоже, приготовили формулировку, – делится непонятно на чем основанными предположениями газета "Сегодня" (Segodnya.ua, 21.05).

Бодро ретранслируется известие российских СМИ о том, что Хацкевич, якобы, может возглавить казанский "Рубин". Параллельно удлиняется, со ссылками на "компетентные источники", список кандидатов на пост наставника "Динамо". И, конечно же, под смену тренера готовится "аналитическая" почва. С тезисами, словно почерпнутыми из одного темника.

А так ли все плохо у Хацкевича во главе "Динамо", как нас пытаются убедить некоторые СМИ – и чем ближе к поединку с "Шахтером", тем все более настойчиво? Только ли результаты очных встреч с горняками можно занести белорусскому специалисту в актив?

А как же выступление на международной арене? Ведь в этом сезоне киевляне принесли больше еврокубковых очков, чем "Шахтер", начинавший с гандикапом – бонусом за попадание в Лигу чемпионов (то есть, по сути, за чемпионский титул в "нищей" УПЛ, где по-прежнему процветает институт "одноклассников", где царит произвол админресурса и где некоторые участники живут исключительно на "мотивационные" деньги, обещанные за отбор очков у главного и единственного конкурента).

А как же подготовка кадров для сборных – Украины, а не Бразилии, доморощенных, а не натурализованных через пень-колоду? Стартовый матч сборной U-20 на чемпионате мира в Польше, где голы киевлян Булецы и Попова обеспечили победу над считавшейся фаворитом команды США, стал всего лишь одним из ответов на этот вовсе не риторический вопрос.

ОСКОРБИВШИЕ И УНИЖЕННЫЕ

А ответ на все инсинуации вокруг возможной смены на тренерском посту "Динамо" прозвучал из первых уст.

"Не верьте слухам! – заявил президент киевского клуба Игорь Суркис, комментируя информацию о контактах с зарубежными наставниками. – Ни с кем из них я не веду переговоров. Как и говорил раньше, после окончания сезона встречусь с Хацкевичем. Если он убедит меня в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то останется главным тренером" (Dynamomania.com, 24.05).

Оснований предложить Хацкевичу новый контракт у динамовского руководителя, по крайней мере, не меньше, чем поводов для "смены курса". И субъективная позиция человека, который несет всю тяжесть финансирования коллектива с максимальными задачами, органично дополняется объективной реальностью.

"Претензии к белорускому специалисту имеют место быть, – констатирует в одном из своих аналитических материалов "Динамомания". – И небезосновательные, так как ответственность за результат в первую очередь несет тренер. Но вешать всех собак исключительно на него нельзя по объективным причинам.

Времена, когда киевский клуб мог позволить себе многомиллионные приобретения легионеров с именем, способных сходу помогать в достижении поставленных целей, прошли. Не могла не сказаться на игре команды и эпидемия травм, обрушившихся на динамовцев в этом сезоне" (Dynamomania.com, 24.05).

Действительно, лазарет команды в нынешнем сезоне был переполнен: выбывали из строя Беседин, Вербич, Соль, Дуэлунн, Пиварич, Кадар. При ограниченных ресурсах тренер выходил из ситуации как мог. Вынужденный перевод в нападение Гармаша или Де Пены – наиболее красноречивые моменты.

"В условиях кадрового дефицита Хацкевич показал, что может качественно работать с футболистами, не так давно игравшими в дубле, и адаптировать их под первую команду, – отмечает "Динамомания". – Шапаренко, Русин, Миколенко стали первыми ласточками. Причем, Николай и Виталий уже выросли в игроков сборной Украины. По их пути в ближайшем будущем могут пойти Цитаишвили, Смирный, Алибеков, Кравченко, Попов, Исаенко. Всем им уже дали возможность прочувствовать, что из себя представляет взрослый футбол" (Dynamomania.com, 24.05).

Учитывая выбранный Игорем Суркисом вектор на омоложение "Динамо" и соответствие ему Хацкевича, вариант, при котором белорус сохранит свой пост, вполне реален, делают вывод авторы материала. Если контракт с ним будет продлен, можно предположить, что летом "Динамо" более активно проявит себя на трансферном рынке с целью усиления требуемых тренером позиций и повышения конкуренции. Естественно, с соответствующими целями.

"Задачи стоят следующие – выход в Лигу чемпионов и возвращение в Киев золотых медалей и Кубка, – говорит на этот счет Игорь Суркис (Dynamomania.com, 24.05). – Я, как президент клуба, и болельщики должны четко знать, что в следующем году мы будем бороться и возвращать титулы. Потому что становление команды за два года, которые проработал Хацкевич, уже завершено. Кредит доверия больше, чем ему, я никому не давал".

Что ж, собачий лай с обочины – не повод останавливать караван, если ты уверен в том, что он идет верным путем. Видимая легкость, с которой "Шахтер" выиграл нынешний титул, свидетельствует не столько о силе горняков, сколько о слабости турнира, в котором подопечным Фонсеки снова не оказалось равных. Это подтверждают и цифры, обращаясь к которым, заместитель редактора еженедельника "Футбол" Андрей Шахов делает вывод: "Шахтер" стал слабее по сравнению с собой прошлогодним!

С одной стороны, расставшийся с несколькими ведущими исполнителями и затеявший смену поколений коллектив потерпел всего одно поражение (в прошлом первенстве – пять), набрав за три тура до финиша больше очков, чем за весь турнир-2017/18. С другой – полный провал в Европе. В нынешнем сезоне горняки принесли в копилку страны всего 10 баллов. Год назад было 19, до того – 14, еще раньше – 20 и 17.

"В таблице коэффициентов УЕФА Украина уже пропустила вперед Бельгию и вплотную приблизила к себе Турцию и Австрию. И результаты падают, – бьет автор в набат. – За последние три сезона Украина в сумме набрала меньше очков, чем за два им предшествовавшие.

Разумеется, уровень футбола в стране отражает уровень жизни в ней. Однако дело не только в экономических проблемах" (Fraza.ua, 20.05).

В свою очередь телекомментатор каналов "Футбол 1/2" Виктор Вацко категорически не согласен с тезисом о деградации украинских чемпионата и чемпиона, он считает, что трофеи "Шахтера" – яркое подтверждение прогресса клуба вследствие системности и последовательности.

"Это заслуга клуба и президента, – цитирует его сайт Footballua.tv (20.05). – Тренеру приобрели хороших, качественных футболистов. Эти футболисты получают регулярную зарплату, есть высококачественный персонал клуба. Все, что нужно – у них есть. Самолет? Пожалуйста. Они не ездят на собаках, поездах или автобусах... И нашим клубам я хочу пожелать в первую очередь системности, последовательности и развивать инфраструктуру. Готовить молодых футболистов и подтягиваться к тому уровню. Не покупать за миллиарды, а воспитывать игроков. Система, инфраструктура – то, чего не хватает большинству наших клубов и то, в чем "Шахтер" является флагманом".

КТО НАЖИВАЕТСЯ НА ДЕТЯХ?

Оглушительный скандал рискует развернуться вокруг финальных соревнований Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛ). Возрастным категориям U-15 и U-16 предписано выявлять победителей в Счастливом под Киевом. Тамошнее поле находится на выгоне. Зрителям добираться в поселок неудобно, а во время игры приходится стоять на косогоре, где нет сидений. Кроме того, рядом с полем находится прачечная, запахи из которой просто-таки травят всех поблизости.

Руководители киевского "Динамо" предложили организаторам соревнований провести матчи за третье место и финалы в столице – на стадионе "Динамо" им. Лобановского, согласившись предоставить свою инфраструктуру бесплатно. Первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко ответил динамовцам категорическим отказом.

"Оказывается, господин Костюченко в одностороннем порядке не хочет соглашаться на гораздо лучшие условия, – комментирует ситуацию директор ДЮФШ "Динамо" Александр Ищенко. – Мы же хотим, чтобы во время финальных игр для детей были созданы нормальные условия. И это не просьба, а требование. Мы стремимся сделать для детей праздник, чтобы они сыграли на прекрасном стадионе с большим табло, с фотографией на память у памятника Валерию Лобановскому – это же запоминается на всю жизнь! Если Костюченко отказывается от такой прекрасной возможности, получается, он главный вредитель. Я уже не говорю о том, что он препятствует созданию элит-лиги ДЮФЛ, хотя за этот формат проголосовали все, ведь это качественно новый уровень проведения соревнований, прогресс. Из-за этого человека мы потеряли не один год" (Fcdynamo.kiev.ua, 23.05).

Возникает резонный вопрос: разве организатором соревнований является "Шахтер"? Или все остальные участники ему чем-то обязаны? Или все-таки дело – в проблемах ФФУ?

"Инфраструктура, стадион, раздевалки – молодые ребята выходят на знаменитую арену имени Валерия Васильевича Лобановского! – углубился в тему президент столичного клуба Игорь Суркис в интервью Youtube-каналу "Динамо". – Мы же не знаем, кто именно будет играть, будет ли "Динамо" или нет" (Footclub.com.ua, 24.05).

Игорь Михайлович принадлежит к тому большинству, которое не утруждает себя называть ФФУ ее новым именем. Президент "Динамо" словно подчеркивает: смена вывески – шаг абсолютно бессмысленный, ничем не аргументированный и тем более не подкрепленный. Те, кто экономит на детях, расписываются в своей нелюбви к футболу и болельщикам, пополняя длиннющий список своих преступлений против народной Игры.

Артем Франков предлагает взглянуть на ситуацию с позиции – ищи, кому выгодно. И делает вывод: чиновники попросту не заинтересованы в проведении детских финалов на стадионе Лобановского.

"Дело в том, что "Динамо" это все предлагало бесплатно, – препарирует Франков проблему в очередном видео-блоге на своем YouTube-канале (26.05). – Там денег не стыришь! Нельзя списать. Ни на чем. Что же им делать?.. А они не могут иначе. Им хоть что-то должно прилипнуть к рукам... Например, площадки, на которых столько прилипло... Расследования идут десятками по всем городам..."

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