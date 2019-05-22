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Скандальный Мораес не сыграет за сборную Украины в отборе Евро-2020: что произошло

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Форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес не поможет своим командам в ближайших матчах.

Футболист, который угодил в громкий скандал в отборочном турнире Евро-2020, получил перелом ребер и вылетел на длительный срок. "Нападающий "Шахтера" пропустит около месяца из-за перелома двух ребер", – сообщили в пресс-службе "горняков".

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Таким образом, нападающий пропустит не только концовку клубного сезона, но и ближайшие матчи сборной Украины в квалификации к континентальному первенству с командами Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).

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Тема
Евро-2020
Персона
Жуниор Мораес
Теги
сборная Украины по футболуФК Шахтер
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