Скандальный Мораес не сыграет за сборную Украины в отборе Евро-2020: что произошло

Форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес не поможет своим командам в ближайших матчах.

Футболист, который угодил в громкий скандал в отборочном турнире Евро-2020, получил перелом ребер и вылетел на длительный срок. "Нападающий "Шахтера" пропустит около месяца из-за перелома двух ребер", – сообщили в пресс-службе "горняков".

Таким образом, нападающий пропустит не только концовку клубного сезона, но и ближайшие матчи сборной Украины в квалификации к континентальному первенству с командами Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес 18 марта получил украинский паспорт и был приглашен в сборную Украины.

Уже через три дня игрок дебютировал за "желто-синих" в игре отбора Евро-2020 с Португалией, а 25 марта вышел в стартовом составе в матче с Люксембургом.

Федерация футбола Люксембурга подала протест на результат встречи, которая завершилась драматичной победой украинцев – 1:2.

УЕФА на своем официальном сайте подтвердил законность выступлений Мораеса за сборную Украины.

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