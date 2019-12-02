Матч в Турции завершился скандалом из-за видеоповтора

Скандальный эпизод с участием видеоассистента арбитра (VAR) произошел в матче 13-го тура чемпионата Турции, в котором "Гезтепе" принимал на своем поле "Фенербахче".

Арбитр назначил пенальти в ворота гостей, но вратарь намертво забрал мяч и быстро ввел его в игру. В результате контратаки "Фенербахче" удалось забить гол, однако радость футболистов была преждевременной. Воспользовавшись помощью VAR, судья отменил взятие ворот и попросил хозяев повторно исполнить одиннадцатиметровый, так как в момент удара голкипер гостей не находился на линии ворот. Со второй попытки игрок "Гезтепе" сумел реализовать пенальти и вывел свою команду вперед.

Недовольство игроков "Фенербахче" scor.sozcu

Матч Гёзтепе - Фенер. Хозяева не реализуют пенальти. В ответной атаке забивает Родригес. Судья смотрит видеоповтор, отменяет гол и просит перебить 11-метровый, т.к. вратарь вышел из ворот. Алпаслан перебивает пенальти и со второй попытки забивает. pic.twitter.com/PCAnF4xWB7 — Elvin Kerimov (@elvis_kerimov) 1 декабря 2019 г.

"Фенербахче" сумел отыграться и свести матч вничью 2:2 и теперь занимает пятое место в чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист из немецкой любительской лиги остался недоволен действиями арбитра и отправил его в нокаут.

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