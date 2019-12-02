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2 декабря • обновлено в 21:59
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Матч в Турции завершился скандалом из-за видеоповтора

3.3т
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Скандальный эпизод с участием видеоассистента арбитра (VAR) произошел в матче 13-го тура чемпионата Турции, в котором "Гезтепе" принимал на своем поле "Фенербахче".

Арбитр назначил пенальти в ворота гостей, но вратарь намертво забрал мяч и быстро ввел его в игру. В результате контратаки "Фенербахче" удалось забить гол, однако радость футболистов была преждевременной. Воспользовавшись помощью VAR, судья отменил взятие ворот и попросил хозяев повторно исполнить одиннадцатиметровый, так как в момент удара голкипер гостей не находился на линии ворот. Со второй попытки игрок "Гезтепе" сумел реализовать пенальти и вывел свою команду вперед.

Недовольство игроков "Фенербахче"

Недовольство игроков "Фенербахче"

scor.sozcu

"Фенербахче" сумел отыграться и свести матч вничью 2:2 и теперь занимает пятое место в чемпионате.

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Как сообщал OBOZREVATEL, футболист из немецкой любительской лиги остался недоволен действиями арбитра и отправил его в нокаут.

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Тема
чемпионат Турции
Место
Турция
Тег
Фенербахче Стамбул
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