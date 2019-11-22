Скандальный игрок "Динамо" избил несовершеннолетнюю – СМИ

Защитника киевского "Динамо" Карлоса Самбрано обвиняют в избиении двух девушек в Перу, одна из которых является несовершеннолетней.

Как сообщает портал libero.pe, взявший интервью у пострадавших, Самбрано вместе со своими охранниками напал на девушек, одной из которых всего 16 лет.

"На меня напали люди Карлоса Самбрано. Он тоже бил меня, бил по лицу", - заявила пострадавшая, добавив, что они с подругой подали заявление в полицию.

Карлос Самбрано Укринформ

Сам футболист киевлян свою вину отрицает. По информации агентства elbocon.pe, Самбрано уезжал из клуба на машине и "видел только последние 30 секунд инцидента". Он считает, что "девушки просто хотят прославиться" благодаря телевидению.

Напомним, что перуанский футболист не сыграл за "Динамо" еще ни одного матча, перейдя в команду 30 января 2018-го года. Контракт рассчитан на 4 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Карлос Самбрано начал задумываться о смене клуба из-за отсутствия игровой практики.

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