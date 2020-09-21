Скандальный футболист Селезнев заговорил на украинском языке

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев, известный своими скандальными высказываниями о войне на Донбассе, перешел на украинский язык, давая комментарий после игры 3-го тура УПЛ с "Рухом".

35-летний футболист, который подписал контракт с новичком элитного дивизиона 2 сентября, отметил, что ему приятно вернуться в Украину после трех лет в Турции и Испании.

"Эмоции очень положительные, я очень хорошо себя чувствую, потому что я во Львове, мы общаемся на украинском языке. Мне очень приятно вернуться в свою родную страну. Я не раз говорил, что хочу побить рекорд и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. Мне очень приятно, что наша команда выиграла, это важнейшие три очка", – приводит слова Селезнева пресс-служба каналов "Футбол 1/2/3".

Отметим, что на данный момент в активе Селезнева 111 голов в чемпионатах Украины. Рекорд в 124 забитых мяча удерживает легенда киевского "Динамо" Максим Шацких.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы "Колос" на выезде добыл сенсационную победу над греческим "Арисом"