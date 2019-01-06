Скандальный футболист сборной Украины прошел медосмотр в испанском клубе

Нападающий сборной Украины по футболу Евгений Селезнев успешно прошел медосмотр в испанской "Малаге". Контракт с клубом будет подписан в понедельник, 7 января.

Евгений Селезнев Instagram

Украинский нападающий прибыл в Коста-дель-Соль, где "Малага" проводит тренировочный сбор. По информации CNN Turk речь идет о соглашении сроком на 1,5 года.

Ранее сообщалось, что представитель Сегунды, второго по силе дивизиона страны, уже согласовал все детали перехода украинца с его нынешним клубом – турецким "Акхисаром".

Как сообщал OBOZREVATEL, Селезнев угодил в скандал в своем предыдущем клубе. В Турции Евгений устроил демарш в "Акхисаре".