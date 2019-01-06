МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Скандальный футболист сборной Украины прошел медосмотр в испанском клубе

1.1тЧитать материал на украинском

Нападающий сборной Украины по футболу Евгений Селезнев успешно прошел медосмотр в испанской "Малаге". Контракт с клубом будет подписан в понедельник, 7 января.

Евгений Селезнев

Евгений Селезнев

Instagram

Украинский нападающий прибыл в Коста-дель-Соль, где "Малага" проводит тренировочный сбор. По информации CNN Turk речь идет о соглашении сроком на 1,5 года.

Ранее сообщалось, что представитель Сегунды, второго по силе дивизиона страны, уже согласовал все детали перехода украинца с его нынешним клубом – турецким "Акхисаром".

Новости
''Добился своего'': скандального форварда сборной Украины могут выгнать из команды

Как сообщал OBOZREVATEL, Селезнев угодил в скандал в своем предыдущем клубе. В Турции Евгений устроил демарш в "Акхисаре".

Персона
Евгений Селезнев
Место
Испания
Тег
ФК Малага
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги