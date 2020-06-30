Скандальный футболист отказался возвращаться в "Динамо" к Михайличенко, - СМИ

Максим Богданов Футбол 20:01, 30.06.2020 Обновлено: 20:41, 30.06.2020

Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который из-за систематического нарушения режима был отправлен в аренду в турецкий "Анкарагюджю", не вернется в украинский клуб, пока там главный тренером является Алексей Михайличенко.

По информации турецкого издания Tageblatt, в том случае если в "Динамо" не сменится наставник, то 25-летний футболист сборной Люксембурга рассмотрит варианты с продолжением карьеры в других командах.

Напомним, что Родригес подписал контракт с "Динамо" до лета 2024 года. Арендное соглашение с турками заканчивается 26 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 29-го тура чемпионата Турции против "Трабзонспора" Жерсон забил гол с пенальти и был удален.

Ранее появилась информация, что люксембуржец попал в сферу интересов французского гранда, который уже начал предварительные переговоры о трансфере нападающего с руководством "Динамо".

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

В обратном не переубедите, – Третьякова пояснила свои слова о детях "низкого качества"

Зеленский призвал готовиться ко второй волне эпидемии COVID-19 в Украине

Взрыв дома в Киеве: пострадавшие заявили, что их не пускают в подаренные Зеленским квартиры

Клитина в полуголом видео заявила о создании партии

"Это шаг назад, получим опять цензуру!" Обращение украинских журналистов к Зе-власти