Скандальный футболист отказался возвращаться в "Динамо" к Михайличенко, - СМИ

Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который из-за систематического нарушения режима был отправлен в аренду в турецкий "Анкарагюджю", не вернется в украинский клуб, пока там главный тренером является Алексей Михайличенко.

По информации турецкого издания Tageblatt, в том случае если в "Динамо" не сменится наставник, то 25-летний футболист сборной Люксембурга рассмотрит варианты с продолжением карьеры в других командах.

Напомним, что Родригес подписал контракт с "Динамо" до лета 2024 года. Арендное соглашение с турками заканчивается 26 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 29-го тура чемпионата Турции против "Трабзонспора" Жерсон забил гол с пенальти и был удален.

Ранее появилась информация, что люксембуржец попал в сферу интересов французского гранда, который уже начал предварительные переговоры о трансфере нападающего с руководством "Динамо".