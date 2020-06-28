Скандальный футболист "Динамо" забил пенальти и был удален

Жерсон Родригес был удален в матче Анкарагюджю - Трабзонспор.

Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который из-за систематического нарушения режима был отправлен в аренду в турецкий "Анкарагюджю", забил гол с пенальти во второй игре подряд.

В матче 29-го тура чемпионата Турции против "Трабзонспора" 25-летний футболист сборной Люксембурга вышел в старте, сравняв счет на 63-й минуте.

В прошлом туре Жерсон забил гол с 11-метровой отметки в ворота "Истанбула" (1:2).

На 83-й минуте встречи с "Трабзонспором" Родригеш получил вторую желтую за фол в центре поля и был удален.

Как сообщал OBOZREVATEL, Родригес начал встречаться с украинской теннисисткой Ольгой Янчук.

Ранее появилась информация, что Жерсон попал в сферу интересов французского гранда, который уже начал предварительные переговоры о трансфере нападающего с руководством "Динамо".