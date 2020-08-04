Скандальный футболист "Динамо" обратился к своим ненавистникам. Фотофакт

Максим Иншаков Футбол 23:43, 4.08.2020 Обновлено: 23:45, 4.08.2020

Люксембуржский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес в Instagram оставил лаконичное послание своим недоброжелателям.

"Хейтеры делают меня сильнее. Мне нужно больше их", – написал футболист в сторис.

Жерсон Родригес
Instagram Жерсона Родригеса

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