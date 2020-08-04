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Скандальный футболист "Динамо" обратился к своим ненавистникам. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2,6 т.
Жерсон Родригес

Жерсон Родригес и другие футболисты "Динамо". ФК Динамо

Люксембуржский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес в Instagram оставил лаконичное послание своим недоброжелателям.

"Хейтеры делают меня сильнее. Мне нужно больше их", – написал футболист в сторис.

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес Instagram Жерсона Родригеса

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жерсон Родригес
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