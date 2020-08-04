Люксембуржский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес в Instagram оставил лаконичное послание своим недоброжелателям.

"Хейтеры делают меня сильнее. Мне нужно больше их", – написал футболист в сторис.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 августа 2019 года Родригес подписал пятилетний контракт с "Динамо"

16 декабря футболист был переведен в дублирующий состав после приезда на тренировку с запахом перегара

"Динамо" до 26 июля отправило Жерсона в аренду в турецкий "Анкарагюджю"

3 июля Родригеса оштрафовали за неспортивное поведение в матче турецкой Суперлиги против "Трабзонспора"