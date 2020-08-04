Скандальный футболист "Динамо" обратился к своим ненавистникам. Фотофакт
Жерсон Родригес и другие футболисты "Динамо". ФК Динамо
Люксембуржский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес в Instagram оставил лаконичное послание своим недоброжелателям.
"Хейтеры делают меня сильнее. Мне нужно больше их", – написал футболист в сторис.
Жерсон Родригес Instagram Жерсона Родригеса
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 августа 2019 года Родригес подписал пятилетний контракт с "Динамо"
16 декабря футболист был переведен в дублирующий состав после приезда на тренировку с запахом перегара
"Динамо" до 26 июля отправило Жерсона в аренду в турецкий "Анкарагюджю"
3 июля Родригеса оштрафовали за неспортивное поведение в матче турецкой Суперлиги против "Трабзонспора"
16 июля "Анкарагюджю" в одностороннем порядке принял решение расторгнуть контракт с игроком. Причиной конфликта стало нападение 25-летнего футболиста сборной Люксембурга на капитана "Анкарагюджю" Анте Кулушича.