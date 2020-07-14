Скандальный форвард "Динамо" может вернуться в состав турецкого клуба: названо условие

Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес, которого отдали в аренду в "Анкарагюджю" из-за систематического нарушения режима в Киеве, может вернуться в состав турецкой команды после драки с ее капитаном Анте Кулушичем.

Как сообщает издание Angaranin Sesi, форвард должен принести извинения игроку, с которым у него возник конфликт, и всей команде. Руководство "Анкарагюджю" готово простить Родригеса из-за проблем в атакующей линии команды перед одним из решающих матчей местной Суперлиги против "Антальяспора".

Отметим, что команда Жерсона занимает последнее место в чемпионате страны за два тура до окончания сезона. Она отстает от спасительной 15-й позиции на три очка.

Придя в "Анкарагюджю" зимой 2020 года, Родригес принял участие в 11 матчах команды, отличившись шестью голами и двумя результативными передачами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее форварда оштрафовали за неспортивное поведение в поединке Суперлиги против "Трабзонспора".