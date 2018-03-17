Скандальный экс-футболист сборной Украины возглавил команду пивзавода

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев возглавил любительский клуб "Хмельницкий", главный спонсором которого является Хмельницкий пивоваренный завод.

Последним профессиональной командой, за которую играл Александр был "Тараз" (Казахстан). В дальнейшем украинский хавбек выступал в любительских клубах "Катандзаро" и "Старая Боярка".

О назначении футболиста на эту должность сообщается в Facebooke команды.

Как сообщал "Обозреватель", Алиев дважды избил жену, которая после побоев написала заявление в полицию. Кроме того, футболист ударил и сына супруги от первого брака.

Отметим, что Татьяна Алиева не выдержала издевательств мужа и подала на развод.