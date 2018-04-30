Скандальный экс-динамовец Алиев нюхнул пороху и выдал победный матч

Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев, а ныне наставник аматорской команды "Хмельницкий", провел все 90 минут на поле в матче против "Нивы" из Теребовли. Подопечные Алиева выиграли мачт со счетом 2:1. Это был дебютный официальный матч для экс-полузащитника сборной Украины в новом амплуа.

"Мы находились на последнем месте в чемпионате, поэтому сегодня нам нужны были три очка. Мы их добыли. Считаю, что победили заслуженно. Хотя, в первом тайме играли мы, конечно, не очень... Почему сам вышел на поле? У нас выбыли из строя два футболист из опорной зоны, а новых исполнителей мы заявить не сумели. Порох в пороховницах у меня еще есть, поэтому пришлось сыграть. Я такой же футболист, как и те ребята, которые находились со мной вместе на футбольном поле", - приводит слова Алиева "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал "Обозреватель", Алиев дал отпор недоброжелателям, защищая свой бывший клуб.