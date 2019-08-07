Скандального украинского форварда выгнали из испанского клуба

Испанский клуб "Малага" 7 августа объявил о расторжении контракта с украинским нападающим Евгением Селезневым. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

34-летний украинский футболист перешел в "Малагу" в январе 2019 года. За это время он провел в Сегунде (втором по силе дивизионе Испании) 12 матчей, однако результативными действиями так и не успел отличиться.

Евгений Селезнев ФК "Малага"

До этого на протяжении двух лет Селезнев выступал в Турции за клубы "Карабюкспор" и "Акхисар".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Селезнев устроил разборки с арбитром в Испании.

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