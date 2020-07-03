Скандального форварда "Динамо" оштрафовали в Турции

Форварда киевского "Динамо" Жерсона Родригеса, который выступает за "Анкарагюджю" на правах аренды, оштрафовали за неспортивное поведение в матче турецкой Суперлиги против "Трабзонспора".

Как сообщает издание Yurtspor.com, футболист был удален с поля за две желтых карточки. Покидая поле, он саркастически поаплодировал арбитру, за что с него взыскали около 1690 евро.

На счету Родригеса 10 матчей за "Анкарагюджю" в чемпионате, в которых он забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его команда замыкает турнирную таблицу за пять туров до финиша.

Напомним, что он был отправлен в аренду из-за систематического нарушения режима в "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Родригес отказался возвращаться в киевский клуб, пока главным тренером команды остается Алексей Михайличенко.