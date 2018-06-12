Скандального экс-игрока сборной Украины выгнали из команды пивзавода

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев уволен с поста главного тренера любительского клуба "Хмельницкий", главный спонсором которого является Хмельницкий пивоваренный завод.

Также из клуба ушел его помощник Дмитрий Момотенко и несколько футболистов.

Экс-динамовец возглавил клуб в марте 2018 года и провел с командой 6 матчей, в которых 5 раз проиграл.

"Прежде, чем я приехал, мне было обещано одно, но со временем я увидел, что это все неправда, и, как я понимаю, это все было ради пиара. Ну ничего – попиарил чуть-чуть клуб. Много разногласий было с руководством" - заявил Алиев в интервью FootballHub.

Последней профессиональной командой, за которую играл Александр был "Тараз" (Казахстан). В дальнейшем украинский хавбек выступал в любительских клубах "Катандзаро" и "Старая Боярка".

Как сообщал OBOZREVATEL, Алиев дважды избил жену, которая после побоев написала заявление в полицию. Кроме того, футболист ударил и сына супруги от первого брака.

Отметим, что Татьяна Алиева не выдержала издевательств мужа и подала на развод.