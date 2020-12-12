Скандал в России: немецкому тренеру "Спартака" сказали, что "тут не твоя страна"

Максим Иншаков Футбол 20:48, 12.12.2020 Обновлено: 20:52, 12.12.2020

Поединок 18-го тура чемпионата России по футболу в РПЛ "Сочи" – "Спартак" (1:0) завершился скандалом.

После первого тайма на олимпийском стадионе "Фишт" помощник главного тренера вратарей хозяев Дмитрий Бородин сказал немецкому наставнику "Спартака" Доменико Тедеско "Ты на нашей территории, веди себя прилично".

Таким образом Бородин отреагировал на постоянные апелляции Тедеско к главному рефери. В ответ Бородину немец пообещал: "Я скажу всем, что ты расист".

Во время послематчевого интервью Тедеско признался, что такое с ним случилось впервые за всю карьеру.

"В перерыве мне было сказано, что это не моя страна, что я могу ехать. Честно говоря за все то время, что я работаю в России я впервые столкнулся с таким эпизодом. Я понимаю, что это ваша страна, вы играете в футбол здесь по своим правилам. Мне не очень это нравится видеть, но что есть то есть", – сказал немец.

Специалист добавил, что в конце матча один из игроков "Сочи" ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.

"И меня это очень сильно расстроило. Такое не должно происходить в нашем футболе", – подытожил Тедеско.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее матч Лиги чемпионов ПСЖ - "Истанбул" был прерван из-за расистких высказываний арбитра встречи.

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