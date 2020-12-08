Скандал в Париже: матч Лиги чемпионов был остановлен из-за расизма арбитра. Видео

Поединок ПСЖ – "Истанбул" Башакшекир 6-го тура Лиги чемпионов был прерван, после того как четвертый арбитр встречи Себастьян Колцеску из Румынии оскорбил форварда стамбульцев Демба Ба, назвав его "черным парнем".

Камерунский ассистент главного тренера турецкой команды Пьер Вебо набросился на арбитра с претензиями, за что получил красную карточку. Предупреждением был наказан и футболист "Башакшекира" Демба Ба, сообщает L'Equipe.

После этого "Истамбул" принял решение покинуть поле и команда ушла в подтрибунное помещение. Позже протест поддержал ПСЖ, а в Twitter турецкой команды появилась табличка "Нет расизму!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ПСЖ сенсационно проиграл "Марселю" в классическом француском дерби, по итогам которого арбитр показал игрокам обеих команд 12 желтых и 5 красных карточек.