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12 ноября • обновлено в 15:55
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Скандал в матче "Шахтер" - "Динамо": Климкин напомнил о роли России

2.2т
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Экс-глава МИД Украины Павел Климкин поделился мнением о ситуации с проявлением расизма во время поединка 14-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" – "Динамо".

Павел Климкин

Павел Климкин

"События матча "Шахтер" – "Динамо" разошлись по мировым СМИ, как лавина. Это не только наша проблема, но она подходит российской линии про ультраправые движения в Украине. Прошу всех настоящих болельщиков: вы же реально все патриоты, не давайте так себя подставлять и сами не подставляйтесь", – заявил Климкин в своем твиттере.

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Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" был приостановлен из-за расистских кричалок со стороны ультрас киевлян в адрес "горняков". Арбитр прервал игру, уведя команды с поля. Футболист "Шахтера" Тайсон, не выдержавший оскорблений, показал болельщикам в ответ средний палец и выбил мяч на трибуны, за что был удален.

Как сообщал OBOZREVATEL, было опубликовано новое видео скандала с Тайсоном, благодаря которому можно по-новому оценить скандальный эпизод.

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Тема
расизм
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
Этот д***л забыл что он уже не во власти, и отмазка о том, что все происходящее во круг это дело рук россиян, уже никто не хавает.....
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Так о какой роли он напомнил?) Что это подходит линии про ультраправых в Украине, так так оно и есть, тут нечему удивляться)
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Климкин прав, ультрас это агенты ФСБ. Они провокаторы. И майдан устроили ФСБшники. Через пару-тройку лет мы будем шокированы открывшейся правдой. Порошенко - агент ФСБ. За эти годы никто больше его не развалил Украину. Кстати, и Климкин агент ФСБ. Я его в коридорах на Лубянке встречал. Когда меня вели на допрос.
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