Скандал в матче "Шахтер" - "Динамо": Климкин напомнил о роли России

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин поделился мнением о ситуации с проявлением расизма во время поединка 14-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" – "Динамо".

Павел Климкин

"События матча "Шахтер" – "Динамо" разошлись по мировым СМИ, как лавина. Это не только наша проблема, но она подходит российской линии про ультраправые движения в Украине. Прошу всех настоящих болельщиков: вы же реально все патриоты, не давайте так себя подставлять и сами не подставляйтесь", – заявил Климкин в своем твиттере.

Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" был приостановлен из-за расистских кричалок со стороны ультрас киевлян в адрес "горняков". Арбитр прервал игру, уведя команды с поля. Футболист "Шахтера" Тайсон, не выдержавший оскорблений, показал болельщикам в ответ средний палец и выбил мяч на трибуны, за что был удален.

Как сообщал OBOZREVATEL, было опубликовано новое видео скандала с Тайсоном, благодаря которому можно по-новому оценить скандальный эпизод.

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