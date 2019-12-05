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5 декабря • обновлено в 18:03
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Скандал в матче "Шахтер" – "Динамо": киевляне сделали новое заявление

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Киевское "Динамо" решило оспорить решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) УАФ (бывшей ФФУ), вынесенное по итогам выездного матча против донецкого "Шахтера".

Как сообщает официальный сайт клуба, "Динамо" подало апелляцию на решение о наказании команды одним матчем без зрителей, поэтому болельщики смогут посетить ближайший домашний поединок киевлян против "Зари", пока идет слушание по этому вопросу. Игра против луганчан пройдет на НСК "Олимпийский" в воскресенье.

ФК "Динамо Киев"

ФК "Динамо Киев"

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Напомним, что "Динамо" находится на втором месте в турнирной таблице и опережает подопечных Виктора Скрипника, которые идут третьими, на два очка. "Шахтер" уверенно лидирует в чемпионате, оторвавшись от киевлян на 11 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный в прошлом защитник "Динамо" Стефан Решко прокомментировал предстоящий матч команды в Лиге Европы против "Лугано".

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Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Заря ФК Шахтер
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