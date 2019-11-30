Скандал в Донецке и провал во Франции: как Украина играла в финалах Евро

Друзья, на очереди седьмой по счету для национальной команды Украины чемпионат Европы с участием в финальном турнире 24-х лучших сборных Старого Света.

Отборочный турнир в группе "В" подопечные Андрея Шевченко провели уверенно. Но сделана только половина дела, и нам этого мало. Мы ожидаем от наших ребят яркого футбола и побед на полях Евро-2020, так на это надеемся. И с первого матча нашей главной команды страны будем держать за них кулаки.

Так что, ребята, успеха вам, и, что очень важно, удачной жеребьевки 30 ноября.

Напомню, финальный турнир будет длиться месяц, с 12 июня по 12 июля будущего года. Конечно же, очень нам всем хочется, чтобы сборная нашей страны вышла на финальную игру в заключительный день Евро-2020. Говорят, мечтать не вредно. И как поется – "Без мрії не можна жити". А я добавлю: "Без мрії не можна любити футбол".

С тем, как наша команда выступала на трех первых своих еврочемпионатах, начиная с 1996 года, OBOZREVATEL вас познакомил в первой части материала. Теперь – еще о трех.

Евро-2008

3-я корзина (выше – Франция, Италия)

1-е место – Италия

УКРАИНА (тренер – Олег Блохин) – 4-е место

Жеребьевка квалификации Euro-2008 состоялась до чемпионата мира, в финале которого встретились Италия и Франция, но и без того было понятно, что соперники грозные, так что Блохин уже не давал обещаний выйти с первого места. Равно, как и со второго.

Как в воду глядел. Ничего хорошего не вышло. Поражение от Италии, с которой в 2006 году довелось встретиться уже в третий раз, а затем уже в 2007-м от Франции еще не выглядели фатальными, но в оставшихся шести матчах сборная одержала всего одну победу (над Фарерами) и завершила проваленную кампанию четвертой, пропустив вперед кроме фаворитов еще и Шотландию.

Евро-2012

Тут мы были избавлены от отборочных игр. Сразу – финал.

В Киеве обыграли шведов – 2:1 с двумя шикарными голами головой Андрея Шевченко. Но за этим последовали два поражения на "Донбасс Арене". Сначала от Франции – 0:2 в прерывавшемся из-за ливня матче, в котором автор первого мяча Жереми Менез еще до того должен был покинуть поле за две карточки (голландский арбитр Кейперс простил). Затем – от Англии – 0:1 с голом Уэйна Руни и незасчитанным Виктором Кашшаи голом Марко Девича. Обидно, досадно, но что поделаешь…

В целом же турнир стал ярким праздником большого футбола и получил высокую оценку от руководства УЕФА. И в нашей стране, и в Польше матчи вызвали огромный интерес у болельщиков. Игры проходили при заполненных трибунах, а финальный поединок между Испанией и Италией принял киевский НСК "Олимпийский".

Евро-2016

2-я корзина (выше – Испания)

1-е место – Испания

УКРАИНА (тренер – Михаил Фоменко) – 3-е место

И здесь жеребьевка порадовала. Испанцы – бесспорные фавориты, в то время как все остальные соперники казались вполне проходимыми. Реальность оказалась не столь радужной. Украинцы проиграли на старте дома словакам (0:1), которые на том не остановились, и взяли еще и верх над Испанией. Пришлось догонять, что оказалось весьма непросто. И не получилось. Очки даже в играх с Люксембургом доставались с трудом. Был шанс зацепиться за второе место в выездной игре со Словакией, но и там – 0:0 и третье место, на сей раз выводящее в стыковые матчи.

Там повезло и со жребием, и с состоянием соперников на тот момент – та Словения была слабее команды 1999 года. Путевку в финал завоевали.

Но на том везение и закончилось. В финале три поражения (худший результат из всех команд) с заменой нападающего Романа Зозули на полузащитника оборонительного плана Анатолия Тимощука при счете 0:1 как апофеоз выступления сборной во Франции.

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Впереди выступление на Евро-2020. Успехов тебе, главная команда страны!

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