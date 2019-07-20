Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Скандал со сборной Украины: в деле Мораеса поставлена точка

2.8т Читать материал на украинском

Федерация футбола Люксембурга не будет оспаривать решение Контрольно-дисциплинарного органа и Апелляционного комитета УЕФА по участию в матчах сборной Украины форварда Жуниора Мораеса.

Как написал у себя в Facebook глава ФФУ Андрей Павелко, так называемое "дело Мораеса" похоже окончательно стало историей.

"Вчера получил официальное письмо от Федерации футбола Люксембурга за подписью президента Паула Филиппа и вице-президента Жан-Жака Шонкерта. Люксембургские коллеги сообщают, что не будут обжаловать в Спортивном арбитражном суде (КАС) в Лозанне решение Контрольно-дисциплинарного органа и Апелляционного комитета УЕФА о том, что участие Мораеса в матчах сборной Украины в отборе Евро-2020 против сборных Люксембурга и Португалии было правомерным. Надеюсь и уверен, что и наши коллеги и друзья из Португалии примут такое же решение", – рассказал Павелко.

20 июня появилась информация, что Федерация футбола Люксембурга потребовала от УЕФА обоснование причин отклонения апелляции по делу натурализации нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Скандал с Мораесом" на OBOZREVATEL.

Тема
Скандал с Мораесом
Персоны
Андрей Павелко Жуниор Мораес
Место
Украина
Теги
сборная Украины по футболу УЕФА
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel