Скандал со сборной Украины: в деле Мораеса поставлена точка

Федерация футбола Люксембурга не будет оспаривать решение Контрольно-дисциплинарного органа и Апелляционного комитета УЕФА по участию в матчах сборной Украины форварда Жуниора Мораеса.

Как написал у себя в Facebook глава ФФУ Андрей Павелко, так называемое "дело Мораеса" похоже окончательно стало историей.

"Вчера получил официальное письмо от Федерации футбола Люксембурга за подписью президента Паула Филиппа и вице-президента Жан-Жака Шонкерта. Люксембургские коллеги сообщают, что не будут обжаловать в Спортивном арбитражном суде (КАС) в Лозанне решение Контрольно-дисциплинарного органа и Апелляционного комитета УЕФА о том, что участие Мораеса в матчах сборной Украины в отборе Евро-2020 против сборных Люксембурга и Португалии было правомерным. Надеюсь и уверен, что и наши коллеги и друзья из Португалии примут такое же решение", – рассказал Павелко.

20 июня появилась информация, что Федерация футбола Люксембурга потребовала от УЕФА обоснование причин отклонения апелляции по делу натурализации нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес 18 марта получил украинский паспорт и был приглашен в сборную Украины.

Уже через три дня игрок дебютировал за "желто-синих" в игре отбора Евро-2020 с Португалией, а 25 марта вышел в стартовом составе в матче с Люксембургом.

Федерация футбола Люксембурга подала протест на результат встречи, которая завершилась драматичной победой украинцев – 1:2.

УЕФА на своем официальном сайте подтвердил законностьвыступлений Мораеса за сборную Украины.

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