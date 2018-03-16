Скандал с вице-президентом ФФУ: Павелко дал обещание ветеранам АТО

Вопрос о дальнейшей судьбе вице-президента Федерации футбола Украины Вадима Костюченко будет рассмотрен на ближайшем заседании исполкома ФФУ. Такое обещание по требованию представителей ВХС "Федерация футбола участников АТО" дал глава ФФУ Андрей Павелко.

Об этом сообщил лидер ФФ ветеранов АТО Руслан Руденко на брифинге в Укринформе.

Именно за непрофессионализм и бездействие Костюченко между общественными объединениями возник конфликт и недоразумения. На протяжении почти двух лет со стороны руководителей ФФУ создавались искусственные препятствия и саботаж для подписания полноценного договора с Лигой. Организация, которую возглавляет Руденко, продолжает настаивать на отстранении первого вице-президента с должности и вообще освобождении его из ФФУ.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что ФФУ выдвинула Павелко в члены Исполкома УЕФА.