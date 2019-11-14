Скандал с новой формой сборной России: Adidas ответил РФС

Немецкий концерн Adidas впервые публично отреагировал на скандал вокруг новой формы сборной России по футболу.

Создатели экипировки, в конфликт с которыми вступил Российский футбольный союз (РФС), отметили, что дизайн был утвержден совместно.

Сборная России по футболу СЭ

"Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами. Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза и поэтому уверены, что вместе найдем решение", – заявил один из представителей компании в комментарии Deutsche Welle.

Напомним, РФС не понравился новый дизайн формы национальной сборной. Российская сторона потребовала от Adidas изменить внешний вид футболок, однако в немецком концерне пока отказываются это делать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сборной России устроили бойкот из-за новой формы команды перед важнейшим матчем отбора Евро-2020 с Бельгией.

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