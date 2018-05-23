Скандал с "договорняками" в украинском футболе: у Авакова рассказали, что грозит фигурантам

Лица, которые были замешаны в скандале с договорными матчами украинских футбольных клубов по итогам расследования будут проходить по новой статье Криминального кодекса, санкция которой предусматривает даже лишение свободы.

Об этом в эфире ObozTV заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Нацполиция провела беспрецедентную операцию, когда более года документировались недостойные преступные действия широкого круга футбольных функционеров. Задокументировано довольно масштабные аферы и это дает возможность расследовать уголовное производство по новой статье 368 Криминального кодекса, где есть уголовная ответственность за влияние с целью выгоды на результаты официальных спортивных соревнований. Ждем на согласование подозрение. Как только прокуратура согласует нам подозрения, полиция расскажет, сколько подозрений может быть вручено", - отметил он.

По его словам, санкции данной статьи при этом достаточно лояльны к правонарушителям.

"Там не очень большие сроки наказания, это не особо тяжелые преступления, там есть наказания, которые не связаны с лишением свободы, но самое серьезное, кажется, до 3 лет лишения свободы. Но тут важен сам прецедент и приговор суда. Наши оперативники, которые разрабатывали и документировали эти преступные действия подозреваемых, они уверены в судебной перспективе этого дела", - подчеркнул Шевченко.

Также спикер МВД выразил надежду, что некоторые фигуранты дела пойдут на соглашение со следствием.

"Возможно, кто-то из пойманных на футбольной коррупции деятелей пойдет на соглашение со следствием и расскажет еще больше. Ведь по тем объемам оперативной информации видно, что проблема очень масштабная, запущено все с коррупцией в нашем футболе", - подытожил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МВД назвали всех фигуранты скандального расследования.