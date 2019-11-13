Скандал на матче "Шахтер" - "Динамо": Шевченко рассказал об атмосфере в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко уверен, что последний матч "Динамо" с "Шахтером", в котором было много, эмоций не повлияет на атмосферу в национальной команде.

Андрей Шевченко ФФУ

"Мне лично было очень приятно видеть, как футболисты "Динамо" отреагировали на ситуацию, которая имела место в Харькове, поддержав игроков "Шахтера". Расизма нет места в украинском футболе. Мы должны сплотиться против этой проблемы и бороться с ней вместе", - цитирует наставника пресс-служба ФФУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная встреча 14-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" завершилось со счетом 1:0 и ознаменовалась грандиозным скандалом. На последних минутах киевские ультрас стали скандировать расистские речевки в адрес капитана "горняков" Тайсона. Бразилец в ответ показал им средний палец и был удален.

Позже в поддержку Тайсона выступил его именитый соотечественник и форвард французского ПСЖ Неймар.

12 ноября нацполиция открыла уголовное дело по факту возможных проявлений расизма

И "Шахтер", и "Динамо" осудили расистские проявления, которые произошли во время игры.

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