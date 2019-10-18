Скандал дня: легендарного тренера МЮ обвинили в "договорняке" в Лиге чемпионов

Легендарного экс-тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона обвинили в сдаче поединка Лиги чемпионов.

Агент Джузеппе Пальяра, являющийся фигурантом дела о коррупции, заявил, что Фергюсон работал с агентами, дабы зарабатывать на трансферах, сообщает Mirror.

Алекс Фергюсон

Также он упомянул об организации Фергюсоном договорного матча между "Манчестер Юнайтед" и туринским "Ювентусом" в Лиге чемпионов. За это агент отблагодарил шотландского тренера золотыми часами Ролекс стоимостью 30 тысяч евро. Кроме того, фигурант криминального дела о коррупции признался, что неоднократно сотрудничал с Фергюсоном и ранее.

Отметим, что 77-летний сэр Алекс Фергюсон был тренером МЮ с 1986-го по 2013 годы. За этот период клуб выиграл 38 трофеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании прошли аресты футболистов, выступающих в высшем дивизионе страны, которые подозреваются в незаконных ставках, а также организации договорных матчей. Среди задержанных - бывший игрок "Реала" Рауль Браво.

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