Скандал дня: экс-футболист сборной России избил журналиста - фотофакт

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков угодил в грандиозный скандал, затеяв драку с известным журналистом Игорем Рабинером. Экс-футболист напал на обозревателя издания "Спорт-Экспресс" возле студии телеканала "Матч ТВ", куда мужчины были приглашены в качестве экспертов.

Бывший форвард должен был сменить журналиста в эфире, сообщает официальный сайт "Спорт-Экспресса". Кирьяков, встретив Рабинера, задал вопрос, не хочет ли представитель СМИ ему что-то сказать. Получив отрицательный ответ, экс-футболист нанес обозревателю удар по лицу. Между мужчинами завязалась драка, которую растащили сотрудники телеканала.

"Спорт-Экспресс"

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Отметим, что ранее Рабинер жестко раскритиковал Кирьякова за работу в тульском "Арсенале".

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной России Артем Дзюба обматерил одного из тренеров национальной команды во время чемпионата мира 2018 года.