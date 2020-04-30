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30 апреля • обновлено в 15:19
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Алиев объяснил ситуацию с расистской выходкой в "Динамо"

2.4т
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Александр Алиев высказался о расистской выходке времен выступлений за киевское "Динамо", о которой рассказал известный журналист Алексей Андронов.

Тогда экс-футболист обратился к своему партнеру по команде Айиле Юссуфу со словами "Чего стесняешься, обезьяна, возьми еще!"

Александр Алиев

Александр Алиев

Спорт-Экспресс

"Я еще во время юниорского чемпионата мира в 2005 году обратил внимание на то, как много макарон едят нигерийцы, накладывают себе по две тарелки вместо одной. Вот я, когда увидел потом Юссуфа в "Динамо", попросил объяснить, откуда такая любовь к макаронам. А он на меня так посмотрел... Ничего такого я не сказал. Я всегда обращался к африканцам "чернож*пые", а они мне отвечали "с*ка белая". Это мы шутили... Чтобы я относился к ним как к свиньям? Никогда", – цитирует слова Алиева издание Советский Спорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр назвал свой максимальный проигрыш в казино и признался, что после этой ситуации не спал четверо суток.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Александр Алиев
Тег
ФК Динамо Киев
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