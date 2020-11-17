Ситуация с матчем против Украину, это позор, – директор сборной Швейцарии

Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами назвал ситуацию с отменой матча Лиги наций против Украины позором.

Швейцарский функционер заявил, что его команда был готова перенести игру на следующий день.

"Это позор. Мы были готовы и мотивированы сыграть в этом матче. Мы очень хотели получил спортивное решение, а не такое, которое принимается за пределами футбольного поля. Теперь мы должны принять то, что есть", – отметил Тами в интервью watson.ch.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Лиги наций между Швейцарией и Украиной не состоится. Украинская команда была помещена на карантин врачом кантона Люцерн из-за многочисленных случаев коронавируса. Игра должна была состояться в Люцерне в 20:45.

По информации различных СМИ, рассматриваются несколько вариантов развития событий, в том числе техническое поражение украинской команды, а также определение победителя с помощью жребия.