Ситуация с матчем против Украину, это позор, – директор сборной Швейцарии
Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами назвал ситуацию с отменой матча Лиги наций против Украины позором.
Швейцарский функционер заявил, что его команда был готова перенести игру на следующий день.
"Это позор. Мы были готовы и мотивированы сыграть в этом матче. Мы очень хотели получил спортивное решение, а не такое, которое принимается за пределами футбольного поля. Теперь мы должны принять то, что есть", – отметил Тами в интервью watson.ch.
💬Erste Reaktion von Pierluigi Tami, Direktor der Nationalteams, auf die Absage von #SUIUKR @UEFA #NationsLeague pic.twitter.com/CzYb46Aca6— 🇨🇭 Nati (@SFV_ASF) November 17, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, матч Лиги наций между Швейцарией и Украиной не состоится. Украинская команда была помещена на карантин врачом кантона Люцерн из-за многочисленных случаев коронавируса. Игра должна была состояться в Люцерне в 20:45.
По информации различных СМИ, рассматриваются несколько вариантов развития событий, в том числе техническое поражение украинской команды, а также определение победителя с помощью жребия.