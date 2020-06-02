"Ситуация намного серьезнее": клуб УПЛ уходит на карантин из-за коронавируса

13 футболистов львовских "Карпат" сдали положительный тест на наличие коронавируса, семь из которых являются представителями первой команды.

"К сожалению, ситуация во Львове намного серьезнее. Первая партия тестов уже обнаружила 13 случаев инфицирования, 7 из них – игроки первой команды. Цифры неокончательные, впереди вторая партия. "Карпаты" точно уходят на карантин. Сезон, возможно, будет доигрывать молодежный состав. Если там все здоровы", – написал журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас у себя в Twitter.

В "Карпатах" выявлено массовое заражение коронавирусом Zik.ua

Напомним, что после 23 туров "Карпаты" занимают последнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, отставая от предпоследнего "Олимпика" на пять очков, но имея игру в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, домашний поединок львовской команды против "Мариуполя" в 24-м туре УПЛ был перенесен из-за вспышки коронавируса в "Карпатах".