"Сильно преувеличены": врач "Лацио" откровенно высказался о коронавирусе

Михаил Морозов Футбол 09:57, 7.05.2020

Главный врач "Лацио" Иво Пульчини заявил, что боязнь возобновления футбольного сезона из-за коронавируса не имеет под собой особой почвы, поскольку опасность болезни преувеличена.

"Страхи сильно преувеличены. Если игроки команды здоровы, постоянно проходят тестирование и играют в стерильной среде, то о чем идет речь? Почему мы считаем здоровых людей больными?" – цитирует слова Пульчини издание SportMediaset.

Игроки "Лацио"
Lazio News 24

Он также объяснил, почему не носил бы маску во время матчей.

"Если это правда, что вирус передается исключительно через дыхательные пути, я бы не носил маску на футбольном поле из-за пота. Его капли падают не в метре, а в нескольких сантиметрах от рта. Вы будете дышать углекислым газом, даже находясь в маске", – отмечает Пульчини.

Как сообщал OBOZREVATEL, клубы Серии А провели совещание, на котором определились с крайней датой возобновления сезона 2019/20.

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