"Сильно преувеличены": врач "Лацио" откровенно высказался о коронавирусе
Главный врач "Лацио" Иво Пульчини заявил, что боязнь возобновления футбольного сезона из-за коронавируса не имеет под собой особой почвы, поскольку опасность болезни преувеличена.
"Страхи сильно преувеличены. Если игроки команды здоровы, постоянно проходят тестирование и играют в стерильной среде, то о чем идет речь? Почему мы считаем здоровых людей больными?" – цитирует слова Пульчини издание SportMediaset.
Он также объяснил, почему не носил бы маску во время матчей.
"Если это правда, что вирус передается исключительно через дыхательные пути, я бы не носил маску на футбольном поле из-за пота. Его капли падают не в метре, а в нескольких сантиметрах от рта. Вы будете дышать углекислым газом, даже находясь в маске", – отмечает Пульчини.
Как сообщал OBOZREVATEL, клубы Серии А провели совещание, на котором определились с крайней датой возобновления сезона 2019/20.