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30 декабря • обновлено в 13:50
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Сильнейший футбольный клуб Германии поблагодарил украинцев

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Мюнхенская "Бавария", которая является бессменным чемпионом Германии на протяжении последних 7 сезонов, поблагодарила украинских болельщиков за поддержку в 2019-м году.

"Дуже дякую!" – написано в посте немецкого клуба на официальной странице в Facebook.

Мюнхенская "Бавария"

Мюнхенская "Бавария"

Online.ua

Фанаты "Баварии" из Украины были приятно удивлены жестом команды и оставили множество комментариев, пожелав своему любимому клубу побед в новом году.

Напомним, что мюнхенцы занимают третье место по итогам первого круга чемпионата Германии, отставая от первого "Лейпцига" на четыре очка. "Бавария" также вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с лондонским "Челси".

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Темы
Лига чемпионов Чемпионат Германии
Место
Германия Мюнхен
Тег
ФК Бавария
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