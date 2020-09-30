Сидорчук рассказал о стыде в "Динамо" перед Луческу

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук восхитился трудолюбием главного тренера Мирчи Луческу.

По словам футболиста сборной Украины, в команде стыдно не выполнять тот объем работы, который дает Мистер.

"Та уверенность, какая идет от него , и тот объем работы, который он делает в 75 лет, я думаю, просто не оставляет нам шанса делать меньше, чем он делает. Поэтому перед ним было бы стыдно, что человек в 75 лет делает такой объем работы, а мы на футбольном поле не можем сделать хотя бы то, что он нам все рассказывает", – сказал Сидорчук в эфире "Футбол News".

Как сообщал OBOZREVATEL, ответный матч раунда плей-офф ЛЧ "Динамо" – "Гент" прошел на столичном НСК "Олимпийский" 29 сентября и завершился со счетом 3:0.

После поединка Мирча Луческу прокомментировал игру своей команды, отметив что доволен счетом на табло, но не доволен качеством футбола, который показали его подопечные.