"Сидит в сарае": отец Суркиса возмутился игрой "Динамо"

Отец президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса – Рахмиль Суркис –поделился мнением о плохой игре столичной команды в матче со швейцарским "Лугано" в групповом раунде Лиги Европы.

Рахмиль Суркис ФК "Динамо"

"Как мне может нравиться игра "Динамо", если они уступают слабым командам? Когда тренер сидит в сарае, не выходит, не корректирует, не подзывает капитана, чтобы поменять игру", – сказал Рахмиль Суркис в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, во вторник, 10 декабря, отец президента "Динамо" Игоря Суркиса и экс-президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса – Рахмиль Суркис – отметил 100-летний юбилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна также резко отреагировала на вылет команды из Лиги Европы.

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