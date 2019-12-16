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16 декабря • обновлено в 17:04
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"Сидит в сарае": отец Суркиса возмутился игрой "Динамо"

2.5т
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Отец президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса – Рахмиль Суркис –поделился мнением о плохой игре столичной команды в матче со швейцарским "Лугано" в групповом раунде Лиги Европы.

Рахмиль Суркис

Рахмиль Суркис

ФК "Динамо"

"Как мне может нравиться игра "Динамо", если они уступают слабым командам? Когда тренер сидит в сарае, не выходит, не корректирует, не подзывает капитана, чтобы поменять игру", – сказал Рахмиль Суркис в эфире программы "Великий футбол".

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Напомним, во вторник, 10 декабря, отец президента "Динамо" Игоря Суркиса и экс-президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса – Рахмиль Суркис – отметил 100-летний юбилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна также резко отреагировала на вылет команды из Лиги Европы.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Лига Европы
Персона
Игорь Суркис
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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