Швеция – Швейцария: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Швейцарии сыграет с командой Швеции в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Европейское дерби пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 3 июля. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Швейцария. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Команды еще ни разу не встречались в финальных частях чемпионатов мира и Европы. Всего же соперники провели друг с другом 27 матчей, в которых шведы и швейцарцы добыли по 10 поединков.

На ЧМ-2018 сборная Швейцарии заняла второе место в квартете с Бразилией, Коста-Рикой и Сербией. А вот шведы сенсационно выиграли группу С, где выступал чемпион-2014 Германия, а также представители Мексики и Южной Кореи.

ЧМ-2018. 1/8 финала

Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург"

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Швеция – Швейцария – 0:0

Швеция (ориентировочный состав): Робин Ульсен – Микаэль Люстиг, Виктор Линделеф, Андреас Гранквист, Людвиг Аугустинссон – Виктор Классон, Густав Свенссон, Альбин Экдаль, Эмиль Форсберг – Маркус Берг, Ола Тойвонен

Швейцария (ориентировочный состав): Янн Зоммер – Михаэль Ланг, Йоан Джуру, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес – Валон Бехрами, Гранит Джака – Джердан Шакири, Блерим Джемайли, Стивен Цубер – Йосип Дрмич

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0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.

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