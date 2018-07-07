Швеция – Англия: онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ-2018

Сборная Англии сыграет с командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Европейские дерби состоится в субботу, 7 июля, на стадионе "Самара Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Англия. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Соперники дважды пересекались на чемпионатах мира и оба раза победителя выявить не смогли. На мундиале-2002 команды сыграли вничью – 1:1, а через четыре года выдали еще более зрелищный матч, который завершился – 2:2.

ЧМ-2018. 1/4 финала

Самара, стадион "Самара Арена"

Главный арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды)

Швеция – Англия – 0:0

Швеция (ориентировочный состав): Робин Ульсен – Эмиль Крафт, Виктор Линделеф, Андреас Гранквист, Людвиг Аугустинссон – Виктор Классон, Себастьян Ларссон, Альбин Экдаль, Эмиль Форсберг – Маркус Берг, Ула Тойвонен

Англия (ориентировочный состав): Джордан Пикфорд – Кайл Уокер, Джон Стоунз, Харри Магуайр – Киран Триппьер, Деле Алли, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Эшли Янг – Рахим Стерлинг, Харри Кейн

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0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертьфинальный матч ЧМ-2018 между Россией и Хорватией оказался под угрозой срыва.