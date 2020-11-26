Швейцарские болельщики: такая "победа" над Украиной хуже поражения

Многие швейцарские болельщики не обрадовались решению УЕФА присудить сборной Украины техническое поражение (0:3) из-за отмененного матча с их национальной командой в Лиге наций.

Как сообщает издание Footboom, фанаты считают, что такая "победа" не красит ни их страну, ни УЕФА, поскольку решения должны приниматься не в кабинетах, а на футбольном поле. Они также отмечают, что Швейцария не достойна места в элитном дивизионе Лиги наций, так как не одержала ни одной победы в 2020 году.

Erich: Ждем оценки игрокам за эту великолепную и разгромную победу! Всем по 10 баллов, вряд ли есть другие варианты. Если серьезно, то всё очень грустно. Нельзя в принципе решать исход матчей в кабинетах, а когда речь идет о месте в элитном дивизионе, то это вдвойне плохо. Мы не заслужили остаться, а украинцы не заслужили вылететь, но теперь уже никто не будет менять решение.

Cobler: Ни одной победы в 5 сыгранных играх. Нужен ли нам такой подарок от УЕФА? Все это просто жалко, и мы не достойны играть в этом дивизионе. Представьте, что сейчас происходит в Украине, как им обидно было узнать про 0:3.

Kurt: Обе команды должны сыграть в Лиге наций в следующем году, или когда там она состоится. Чрезвычайные ситуации требуют чрезвычайных мер. Что мешает сделать одну из групп в следующем розыгрыше не с четырьмя, а с пятью командами? Чтобы никому не было обидно, пусть Швейцария и Украина заранее будут играть в одной группе.

Lumina: Швейцария вообще не заслужила остаться в дивизионе А! Такая "победа" над Украиной хуже любого поражения. То, что не было решено на поле, для меня не имеет значения, это не футбол, поэтому я надеюсь, что Украина обратится в CAS и выиграет дело. Иначе это пятно на репутации сборной останется на всю жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее решение УЕФА прокомментировали наставник сборной Украины Андрей Шевченко и глава УАФ Андрей Павелко.

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