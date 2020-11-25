Швейцария – Украина: журналист раскрыл решение УЕФА

Журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас сообщил, что есть неутешительные новости по решению УЕФА об отмененном матче Лиги наций Швейцария – Украина.

Бурбас не уточнил какой именно вердикт вынес Апелляционный комитет УЕФА, однако намекнул, что вряд ли решение порадует всех украинских болельщиков

"Даже не хочется писать эти горячие новости, которые пришли из штаб-квартиры УЕФА. Ведь они неутешительные", – написал Бурбас в Twitter.

Информацию о техническом поражении 0:3 подтверждает Meta-ratings.com.ua.

Издание, ссылаясь на свои источники близкие к УЕФА утверждает, что аргументы украинской стороны Европейский футбольный союз не принял, присудив нашей сборной поражение.

Ранее генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий анонсировал решение УЕФА не позже утра, 26 ноября.

17 ноября департамент здравоохранения кантона Люцерн решил перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины, из-за чего поединок 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина был отменен.