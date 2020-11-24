Швейцария – Украина: стало точно известно, когда УЕФА объявит решение по матчу Лиги наций

Дело об отмене матча между Швейцарией и Украиной будет рассмотрено Апелляционным комитетом УЕФА в среду, 25 ноября, сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Также пресс-служба УАФ выложила видеоматериал о соблюдении сборной Украины медицинского протокола УЕФА во время ноябрьского сбора.

17 ноября департамент здравоохранения кантона Люцерн решил перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины, из-за чего поединок 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина был отменен.

Позже менеджер украинской команды Алексей Таргонский рассказал, как все на самом деле было в Швейцарии.

По словам Таргонского, в этом сборе он участвовал не только как очевидец, а также как непосредственный организатор, поэтому четко понимал все, что там происходило.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выступил за переигровку матча со Швейцарией.